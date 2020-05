Ex-ÖSV Trainer Andi Evers wegen Geldwäsche vor Gericht

Als die Freundin im Gefängnis erfuhr, dass Evers eine Neue hat, die von ihm ein Kind erwartet, packte sie aus. 670.000 seien in den 1,2 Millionen Euro teuren Neu- und Umbau seines Hauses in Flachau (inklusive Weinkeller, Sauna und Lift) geflossen. Weitere 300.000 Euro steckte er in zwei Lebensversicherungen, 500.000 Euro soll er in Liechtenstein veranlagt haben. Im Dezember 2012 wurde der jetzige Coach des US-Abfahrt-Skiteams verhaftet. „Ich bin mir meiner Schuld eh bewusst“, sagt Evers am Montag reumütig. Ansonsten bleibt der 45-Jährige wortkarg und ringt um Erklärungen. „Herr Evers, haben Sie nie nachgefragt, wo das viele Geld plötzlich hergekommen ist?“, will Richterin Gabriele Glatz wissen. „Da ist nicht viel gesprochen worden“, antwortet Evers. Glatz: „Und als plötzlich 500.000 Euro in bar da waren?“ Evers: „Damit habe ich mich nicht auseinandergesetzt, aber ich wusste, dass da etwas nicht rechtens ist.“ Der Prozess wurde vertagt, um zu klären, ob die Tat verjährt ist.

Evers war langjähriger Trainer des „Herminators“, beide stammen aus Flachau. Evers war 17 Jahre lang für den Österreichischen Skiverband (ÖSV) tätig. Im April 2012 hatte er seinen Wechsel zum USA-Team verkündet.