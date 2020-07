Ex-Kronzeuge: Bewährung nach Morddrohung

Einst war er Kronzeuge im gerichtlich bereits abgehandelten Fall der in Wien-Hietzing von ihrem Freund ermordeten und zerstückelten Studentin Stefanie P. Am Dienstag wurde Oliver D. wegen gefährlicher Drohung zu fünf Monaten auf Bewährung verurteilt (Bedenkzeit) und nach zwei Wochen aus der U-Haft entlassen.

Der Deutsche, der sich seinerzeit als Bekannter des Mörders bei Polizei und Medien (sogar in einem TV-Interview) wichtiggemacht hatte, verfolgte die News-Journalistin Martina Prewein. Sie hatte sein getrübtes Vorleben (zehn Vorstrafen in Deutschland) und seine dubiose Rolle im Mordfall beleuchtet. Dafür rächte sich der 35-Jährige mit unverhüllten Morddrohungen via Facebook. Etwa mit dem Foto einer Waschmaschine voller Glock-Pistolen, eine Anspielung auf den Mörder von Stefanie P., der sein Mordwerkzeug in der Waschmaschine deponiert hatte. Dazu textete Oliver D.: "Ein Mann muss beenden, was er angefangen hat."

Unter Veröffentlichung der Privatadresse der Journalistin soll er 10.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt und sie beschattet haben. Wenige Minuten nachdem sie von ihrer Frauenärztin kam, mit der sie einen Eingriff zu besprechen hatte, postete er im Internet: "Man kann auch an einer tödlichen Krankheit sterben."