Zum erstem Mal in der 31-jährigen Lotto-Geschichte gab es in Österreich einen Sechsfachjackpot – und der wurde ausgerechnet am Heiligen Abend ausgespielt.

Und das sind die Gewinnzahlen:

7, 8, 14, 33, 38, 40, ZZ: 2

LottoPlus: 9, 16, 28, 29, 30, 37

Joker: 611518

Angaben ohne Gewähr

Im Pot liegen über elf Millionen Euro, ein absoluter Rekordgewinn. Noch nie in den bisher 2.690 Ziehungen von "6 aus 45" ging es um so viel Geld. Der bisher höchste Gewinn lag bei 9,6 Millionen Euro. Die sechs Richtigen wurden 2015 von einem Wiener getippt.

Die Wahrscheinlichkeit, die Zahlenkombination beim österreichischen "6 aus 45" richtig zu tippen, liegt bei 1:8,1 Millionen. Es gibt also rund so viele mögliche Zahlenkombinationen wie Österreicher. Diesmal wurden rund 12,6 Millionen Tipps erwartet. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Jackpot diesmal geknackt wurde, ist also ziemlich hoch.