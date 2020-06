Entminungsdienst rückte 1123 Mal aus

Die Sprengstoff- und Entschärfungsspezialisten des Bundesheeres hatten im Vorjahr viel zu tun: 1123 Mal mussten sie ausrücken, um explosive Kriegsrelikte zu bergen. Insgesamt transportierte der Entminungsdienst 35 Tonnen Material ab.

Zum Vergleich: Im Jahr 2013 waren es „nur“ 947 Einsätze. In 64 Fällen wurden im Vorjahr Kriegsrelikte gleich am Fundort vernichtet. Die mit Abstand meisten Einsätze hat es in Niederösterreich gegeben.