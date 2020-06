Eldorado für alte Justiz-Bekannte

Rydl hat sich Finanzminister Hans-Jörg Schelling gleich als "kompetentester Kenner der Mehrwertsteuerpraxis" angedient und ihm gleichzeitig neue Coups angedroht: Die kleinste Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre für ihn "eine willkommene sportliche Einladung, verstärkt nach neuen Steuerlücken zu fahnden und zu exekutieren", schreibt Rydl in einem auf der Website saubere-haende.org veröffentlichten Brief an Schelling.

Im Internet brüstet sich Werner Rydl damit, im Oktober vorigen Jahres die Seagar Aktiengesellschaft "mit Stammsitz im internationalen Hochseegebiet" im Atlantischen Ozean gegründet zu haben. Gegenstand des Unternehmens sollen "Weltraumbeschleuniger für Atommüll" sowie die Edelmetallgewinnung sein. Rydl will selbst 27.000 Unzen Gold zum Tageswert von 32 Millionen Dollar in die AG eingebracht haben.

Im Lobbyisten Peter Hochegger dürfte er am Strand von Brasilien einen kongenialen (Gesprächs-) Partner gefunden haben. In Sachen illegale Parteienfinanzierung der Telekom wurde Hochegger wegen Beihilfe zur Untreue nicht rechtskräftig zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt, in Sachen BUWOG, Börsegang der Post und anderen Fällen wird gegen ihn ermittelt. Die Immofinanz fordert 12 Millionen Euro von ihm, die Telekom 9,3 Millionen, das Finanzamt 23 Millionen, seine Ex-Frau 1000 Euro Unterhalt im Monat.

Der Lobbyist verbringt häufig den Winter in Brasilien. Er verfügt dort zwar über Immobilien – darunter eine versandende Hotelanlage und eine Cashew-Nüsse-Farm. Die sind aber angeblich wertlos. Nobel geht die Welt zugrunde, sagt der Volksmund.