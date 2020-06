Eingriffe und Kontrollen verschoben

48 statt 72 Stunden – in Kärnten und Oberösterreich schieben Ärzte seit dem gestrigen Mittwoch "Dienst nach Vorschrift". Es handelt sich um jene Bundesländer Österreichs, in denen Spitalserhalter und Mediziner mit härteren Bandagen streiten. Sie haben – wie jene in Tirol – keine Regelung zur Umsetzung des seit 1. Jänner geltenden neuen EU-Arbeitszeitgesetzes gefunden – mit unterschiedlichen Auswirkungen:

Im südlichsten Bundesland ist die Neuregelung bereits zu spüren – und zwar am Patienten selbst. Dass in den Ambulanzen der Kärntner Landesspitäler mit Wartezeiten zu rechnen sein wird, war klar, die Folgen sind aber weitreichender: Geplante Operationen mussten bereits verschoben, Termine zu Kontrolluntersuchungen abgesagt werden; Öffnungszeiten für Spezialambulanzen werden verkürzt.

"Es ist für die Häuser ein Rückschritt und es ist dramatisch für die Patienten. Es kann sein, dass Ambulanzen am Klinikum aufgrund der angespannten Personalsituation statt am Vormittag erst am Nachmittag öffnen", sagt Ferdinand Waldenberger, medizinischer Direktor des Klinikums Klagenfurt. Dort mussten an der Herz-Thorax-Chirurgie, an der Urologie, der Hautambulanz und an der Augenabteilung geplante Eingriffe abgesagt werden. "Für Menschen, die mit Ängsten leben müssen, ist das natürlich eine Katastrophe." Sollte eine Grippewelle auftreten, würde man "die Grenze der Belastbarkeit überschreiten. Dieses Notfallszenario will ich mir gar nicht vorstellen."