Eine Tote, vier Verletzte bei Frontalkollision

Eine Tote und vier Verletzte – das ist die traurige Bilanz einer Frontalkollision, die sich am Samstag auf der Pinzgauer Straße bei Weißbach in Salzburg ereignete.

Ein aus Hamburg stammender Urlauber-Pkw wurde von einer Frau in Richtung Zell am See gelenkt. Weiters befanden sich ein Mann sowie zwei Kinder im Fahrzeug. Die Lenkerin dürfte im Bereich des Biesenbachbauern eingeschlafen sein, das Fahrzeug krachte frontal gegen einen Postbus. Bei diesem Zusammenstoß kam die Frau ums Leben, die anderen Insassen wurden schwer verletzt: Der 48-jährige Mann der Deutschen, ein 16-jähriger Bursch und ein 13 Jahre altes Mädchen mussten aus dem komplett zerstörten Autowrack geschnitten und mit Hubschraubern ins Spital geflogen werden. Im Linienbus saßen neben dem Fahrer nur zwei Fahrgäste. Einer von ihnen wurde leicht verletzt.

In einen weiteren Verkehrsunfall im Helbersbergtunnel bei Pfarrwerfen (Pongau) auf der Tauernautobahn (A10) waren am Samstagvormittag drei Reisebusse verwickelt. Dabei gab es laut Polizei einen leicht Verletzten.