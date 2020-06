Eine Nonne klagt an

Ich war auch verliebt, und zwar in die Lebensform, eine Braut Christi zu sein. Ich spürte wirklich eine Art Verliebtheit, es war genau genommen sogar ein Rauschzustand.

Von Ihrem 15. Lebensjahr an bereitete Sie sich auf Ihren Eintritt ins Kloster vor ...

Ich habe meine Lebensform schon in diesen Jahren an das Klosterleben angepasst. In den Sommermonaten besuchte ich unterschiedliche Orden, um mir das richtige Kloster auszusuchen.

Ihre Wahl hat sich viele Jahr später als falsch herausgestellt. Wann kam der erste große Tag der Ernüchterung?

Viele Demütigungen habe ich anfangs als Prüfung interpretiert. Da haben bei mir noch nicht die Alarmglocken geläutet, weil ich dachte, es gehört zur vollkommenen Hingabe.

Welche Demütigungen mussten Sie ertragen?

In dem Kloster forderte man die absolute Jungfräulichkeit. Damit meine ich auch die Jungfräulichkeit des Denkens, des Wollens und des Fühlens. Das schaffte ich nicht, und ich bin fast an Gott verzweifelt. Damals hatte ich die Selbstmordgedanken, weil ich glaubte, ich kann mich dem nur entziehen, wenn ich sterbe.

Wie lief das genau ab?

Jede Woche gab es Gespräche mit einer vorgesetzten Schwester, die mich einer Art Gehirnwäsche unterzog und von mir ständig noch mehr Demut forderte. Das Kloster war wie eine Sekte geführt. Mir wurden die Kleider abgenommen. Ich hatte mich für einen Orden entschieden, wo man eigentlich keine Tracht tragen musste. Aber meine Kleidung wurde als zu modern empfunden. Man steckte mich altmodische Kleidung. Der gesamte Kontakt zur Außenwelt und zur Familie wurde kontrolliert. Ich musste meine Briefe vorlegen. Meine Telefonate wurden protokolliert. Ich durfte keine Bücher lesen und kein Radio hören. Die Freizeit durfte ich nicht eigenständig gestalten, sondern sie wurde den vorgesetzten Schwestern organisiert. Der Rest des Lebens bestand aus Arbeit und Beten. Ich durfte auch keine Wünsche äußern. Am Ende blieb nichts mehr von mir übrig.

Dann wurden Sie auch noch von einem Priester sexuell missbraucht.

Ich war in einem gemischten Orden. Es war der Rektor des Hauses, der eines Tages in meinem Zimmer stand und mich missbrauchte. Er nützte die Tatsache aus, dass mein Zimmer außerhalb des Schwesterntraktes lag und so niemand den Missbrauch mitbekam.