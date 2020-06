Eine Grenze, die nicht mehr trennt

Karawanken

Kärnten-Slowenien

Bildung

Urtelj, seit 15. Februar 2011 in Amt und Würden, ortet auf beiden Seiten derviel Gemeinsames. "Daher begrüße ich es, dass am 25. April nach zehnjähriger Pause das gemeinsame Komiteewieder aktiviert wurde", sagt sie. "Denn es gibt viele Ideen, die wir gemeinsam verwirklichen können." Aus diesem Grund wurden auch drei Arbeitsgruppen eingesetzt, die Lösungen präsentieren sollen. Die Liste ist lang, umfasst etwa Umweltschutz, Gesundheitswesen,, Soziales, Wirtschaft, Tourismus und ländlichen Raum. Einmal im Jahr wird auf höchster politischer Ebene (hier Landeshauptmann, dort Außenminister) diskutiert und evaluiert. "Ich bin überzeugt, dass es zu guten Resultaten und einer Vertiefung der Zusammenarbeit kommen wird", sagt die Diplomatin.

Über die größten Differenzen zwischen Kärnten und Slowenien befragt, sagt Urtelj: "Mich interessiert mehr, was verbindet und nicht, was trennt. In diesem Raum gibt es so viele Möglichkeiten für Synergieeffekte." Bestens funktioniere dies bereits bei Katastrophenschutz, Tourismus ("Ich nenne da den Wanderweg Alpe-Adria-Trial") und Landwirtschaft. "Da gibt es tolle Projekte bis hinunter auf die Ebene der Gemeinden."