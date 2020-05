Eine Brücke für den Brückenbauer

Es gab österreichweit einige Projekte, um den 2013 verstorbenen Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela zu würdigen. Die Umsetzung gelang bisher nur in Klagenfurt. Dort fand man es passend, eine Brücke nach dem " Brückenbauer" zwischen den Rassen zu benennen.

Schon knapp nach dem Tod Nelson Mandelas (95) am 5. Dezember 2013 tauchten die ersten Ideen auf: In Wien beispielsweise gab es eine Bürgerinitiative, die den Lueger-Platz in Nelson-Mandela-Platz umbenennen wollte. Die SPÖ schlug stattdessen vor, den Votivpark nach dem Freiheitskämpfer zu benennen, auch eine standesgemäße Straße wurde fieberhaft gesucht. Beschlussfähig ist bis heute keine dieser Ideen.