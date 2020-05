"Rotes Urgestein“ unterstützt Haslauer

Konnte er sich dann doch nicht mehr vorstellen, denn im März 2013 löste Naderer die schriftliche Vereinbarung auf. „Es wurden Wahlplakate vorbereitet, nun müssen wir alles ändern“ , zeigte sich BZÖ-Landesobmann Robert Stark enttäuscht. Der „Frische Wind“ entpuppte sich letztlich nur als laues Lüfterl, die Kandidatur musste zurückgezogen werden. Dazu Naderer: „Nichts wurde eingehalten, es ist kein Geld geflossen.“

Geld fließt hingegen beim Team Stronach, für das Naderer nun auf dem dritten Listenplatz antritt. Als Spitzenkandidat der Stronach-Partei geht Hans Mayr in die Landtagswahl – und der war noch bis Ende Februar ÖVP-Bürgermeister in Goldegg im Pongau. Aus „Unzufriedenheit über die Rolle der Volkspartei im Salzburger Finanzskandal“ sei er aus der ÖVP ausgetreten, betonte der 52-Jährige. Mayr kritisierte, dass die ÖVP, die mit der SPÖ in der Landesregierung sitzt, eine Mitverantwortung an der Affäre von sich schiebe.

Ein anderer Goldegger sorgte nun just mit seinem Schwenk zum politischen Gegner für Aufsehen. Sepp Oberkirchner, der von 1976 bis 1989 für die Salzburger SPÖ in der Landesregierung saß und als soziales Gewissen der Partei galt, ist einer der prominenten Unterstützer für VP-Chef Wilfried Haslauer. Warum? „Das Erreichte zählt“, sagt er. Das vermisse er bei Landeshauptfrau Gabi Burgstaller ( SPÖ); dort reiche das Erzählte.