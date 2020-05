Ein Land sieht rot: Österreicher werden immer aggressiver

Ihre Wortmeldung wurde mit dem Ende der Sendung abgebrochen. Da war die "Wut-Oma", wie sie jetzt betitelt wird, aber noch lange nicht fertig. "Also bin ich zum Vizekanzler hingegangen und habe gesagt: ’Gell, du hast eh auch einen Durst. Jetzt gemma was trinken.’ Dann waren wir automatisch per Du." Eine Stunde habe er sich Zeit genommen und sich sogar das Versprechen abringen lassen, die Alt-Wirtin in Rauris zu besuchen. Er müsse sich einen Eindruck machen, wie hart die Gastronomen in den Seitentälern hackeln, habe sie ihm erklärt. "Ich liebe unsere Bundeshauptstadt, aber die in Wien haben anscheinend keine Ahnung, wie es hier draußen rennt."

Wie es rennt, das weiß die "Alpenrevoluzzerin" nur zu gut: Mehr als 20 Jahre lang hat sich Nagl als ÖVP-Mitglied in der Rauriser Kommunalpolitik eingebracht – u.a. in der Frauenbewegung und im Wirtschaftsbund. Den Ruf in die Landeshauptstadt habe sie abgelehnt. Die Familie sei ihr wichtiger gewesen, betont die fünffache Mutter und neunfache Oma. 2004 zog sie sich aus der Politik zurück. "Ich habe gemerkt, dass ganze Kämpfen bringt nichts. Jetzt sollen andere ran, und wenn ich mir die vielen Reaktionen der Jungen anschaue, bin ich ganz zuversichtlich."

Von Nagl werde man in Zukunft noch öfter hören, prophezeite ihr ORF-Chef Alexander Wrabetz, als er ihr nach der Sendung am Gang nachgelaufen sei, erzählt sie. Barbara Karlich habe bereits um ein Interview in ihrer Talkshow gebeten. Nagls Antwort: "Das freut mich zwar sehr, aber zuerst muss ich meine Zwetschgen ernten."