Ehemann überrollt: Mordthese wackelt nach Lokalaugenschein

Der Vorfall im Bezirk Wiener Neustadt (NÖ) hat frappierende Ähnlichkeit mit dem Staffelfinale der ORF-Serie "Vorstadtweiber". Ein Ehemann und Familienvater wird von seiner Frau in der Hauseinfahrt mit dem Auto überrollt und getötet.

Gegen die 51-jährige Frau des Bauunternehmers wird wegen Mordverdachts ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt versucht herauszufinden, ob es sich um ein tragisches Unglück oder um ein Gewaltverbrechen handelt. In der Nacht auf Mittwoch fand zu diesem Zweck eine Tatort-Rekonstruktion vor dem Haus der betroffenen Familie statt. Bei Dunkelheit deswegen, weil die gleichen Sichtbedingungen wie bei dem Zwischenfall herrschen sollten.

Laut den Ermittlungen und dem gerichtsmedizinischen Gutachten von Wolfgang Denk, wurde Manfred S. (49) in der Hauseinfahrt mit dem rechten Vorderreifen des Ford Galaxy seiner Frau überrollt. Er starb, weil ihm das tonnenschwere Fahrzeug den Brustkorb eindrückte. Das Opfer muss bereits hinter dem elektrischen Schiebetor in der Einfahrt gelegen sein, denn es wurden keine Abriebspuren an der Stoßstange festgestellt.