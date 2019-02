Ebergassing: Posträuberin als Mordverdächtige verhaftet

Etwa zwei Wochen nach dem Mord an der 64-jährigen Pensionistin Hedwig Sch. aus Ebergassing, Bezirk Bruck an der Leitha (NÖ), klickten bei einer 43-jährigen Tatverdächtigen die Handschellen. Tamara B. soll die Frau in deren Wohnung mit einem schweren Gegenstand ermordet haben. Obwohl B. als dringend tatverdächtig gilt, zeigte sie sich bisher nicht geständig. Sie wurde in die Justizanstalt Korneuburg gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat laut Sprecher Friedrich Köhl die Untersuchungshaft beantragt.

Erst am vergangenen Montag beendeten die Ermittler des Landeskriminalamts Niederösterreich die Spurensuche in der Tatwohnung. Schon zwei Tage später wurde Tamara B. festgenommen. Aufgrund von Überprüfungen im Umfeld des Opfers und DNA-Spuren in der Wohnung und auf der Leiche kamen die Fahnder rasch auf die Verdächtige. Da sie allerdings kein Geständnis ablegte, seien „das Motiv und die Suche nach der Tatwaffe weiterhin Gegenstand der Ermittlungen“, erklärte Omar Haijawi-Pirchner, Chef des Landeskriminalamts Niederösterreich.