Dubiose Nebenjobs im Staatsdienst

Wenn es um Nebenjobs geht, gibt es genaue Vorgaben für Beamte. Zusätzlich müssen Vorgesetzte von Fall zu Fall entscheiden. Eine erwerbsmäßige Nebenbeschäftigung beginnt bei einem Zusatzeinkommen von 730 Euro pro Jahr. Grundsätzlich verboten sind Tätigkeiten im Vorstand, Aufsichtsrat, Verwaltungsrat oder einem sonstigen Organ einer auf Gewinn gerichteten juristischen Person (unabhängig vom erzielten Einkommen).

Ein Check in den Ministerien ergab: Nur Justiz- und Verteidigungsministerium wissen detailliert Bescheid, wie viele Beamte einen Nebenjob haben. Von den rund 4000 Justizwache-Beamten haben derzeit 523 eine Nebenbeschäftigung oder -tätigkeit. Bei den 2534 Richtern und Staatsanwälten sind es 486 (Stand 2012).

Genauestens geregelt sind auch Nebenbeschäftigungen für Bedienstete des Bundesheeres. All jene, die in der nachrichtendienstlichen Aufklärung oder Abwehr tätig sind, dürfen weder als Detektiv, noch bei privaten Sicherheitsfirmen arbeiten. Untersagt ist unter anderem auch Mitarbeit in Unternehmen für automatische Datenverarbeitung und Informationstechnik, Inkassobüros und – dezidiert – Sprengungsunternehmen. Trotz der Einschränkungen sind rund 2000 der 22.000 Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums und des Heeres nebenberuflich aktiv. „Die Mitarbeiter sind unter anderem in der Landwirtschaft, als Autoren, Lehrbeauftragte, Webdesigner, Werbegrafiker oder Berater tätig“, heißt es seitens des Ministeriums.