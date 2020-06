Dschihadisten, made in Austria

2014 wurden in Österreich insgesamt 24 mutmaßliche Dschihadisten festgenommen. Bei zehn ist nach einer gerichtlichen Überprüfung der Tatverdacht weggefallen, 14 sitzen noch in U-Haft, einer davon bekommt im Jänner 2015 seinen Prozess.

Es handelt sich um den Tschetschenen Magomed Z., in dem die Kremser Staatsanwältin ein Mitglied der terroristischen Vereinigung " Islamischer Staat" (IS) sieht. Der 30-Jährige soll in Syrien eine Ausbildung im Umgang mit Bomben und Sprengstoff erhalten und unter dem Kampfnamen "Mohmad" im "Heiligen Krieg" am bewaffneten Kampf teilgenommen haben. Seinen Prozess in Krems wird eine Richterin leiten, die sich bisher hauptsächlich mit Sittlichkeitsdelikten befasst hat. Magomed Z. ist nämlich auch angeklagt, pornografische Fotos Minderjähriger aus dem Internet heruntergeladen zu haben.

Noch keine Anklage ist im Fall der an zwei Grenzübergängen gestoppten neun mutmaßlichen Dschihadisten in Sicht. Ein Wiener Bäckersohn mit türkischen Wurzeln hatte Chauffeur gespielt und nach der Festnahme behauptet, die Mitfahrenden hätten nach Syrien in den Krieg gewollt. Für die Aufrechterhaltung der U-Haft über alle neun Personen reichte das bisher. Im Mai war der 22-jährige Osman K. schuldig gesprochen worden, in einem Terrorcamp in Syrien gewesen zu sein, und zu 21 Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht hatte das aus einem sichergestellten Koran mit einer syrischen Geldnote und einem Chat geschlossen, in dem sich der Angeklagte als Gotteskrieger geoutet hatte.

Beim Prediger Mirsad O. alias Ebu Tejma und drei im November gemeinsam mit ihm Verhafteten stehen die Ermittlungen noch ziemlich am Anfang. Ebu Tejma wird von den Ermittlern als Hauptideologe des Dschihad eingeschätzt.