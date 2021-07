Drei Tote in Tirol: Küchenmesser war Tatwaffe

In Hinterthiersee herrschte am Dienstag Fassungslosigkeit. Laut Bürgermeister Hannes Juffinger gab es für die Bluttat keinerlei Anzeichen. Die Familie sei gut in das Dorfleben eingebettet gewesen. Der Familienvater war in mehreren Vereinen engagiert.

"Als ich davon erfahren habe, war die erste Reaktion: So etwas kann es bei uns nicht geben", schilderte Juffinger. Nachdem man die Tragödie schließlich realisiert habe, frage man sich, wie so etwas passieren habe können. "Was bleibt ist Ratlosigkeit." Juffinger habe den 51-Jährigen von Kindheit an gekannt. Der Familienvater sei im Ort gut bekannt gewesen. Unter anderem sei er bei der Feuerwehr aktiv gewesen. Der Vater habe einen großen Verwandtenkreis in dem Ort gehabt. Es habe nie Anzeichen für irgendwelche Unstimmigkeiten gegeben, auch seien keine Hinweise auf Krankheit oder Alkoholismus vorgelegen. "Wir sind alle fassungslos und können uns nicht vorstellen, was zu der Tat geführt hat", sagte Juffinger.

Der idyllische Ort Hinterthiersee liegt auf dem Hochplateau des Thierseetales und gehört zur Gemeinde Thiersee. Das kleine Bergdorf unmittelbar an der bayrischen Grenze liegt in etwa 900 Metern Höhe und zählt rund 600 Einwohner. Am späten Montagnachmittag war bei der Polizei angezeigt worden, dass der 23-Jährige nicht zur Arbeit erschienen sei. Ein Arbeitskollege hatte den als zuverlässig geltenden Mann vermisst, Nachschau gehalten und die Leichen entdeckt.