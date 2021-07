Doppelmord laut Cobra-Chef "nicht länger vorbereitet"

Die Polizei geht im Fall des mutmaßlichen Todesschützen von Stiwoll, einem 66-jährigen Weststeirer, davon aus, dass die Tat "nicht von langer Hand vorbereitet worden ist", sagte Generalmajor Bernhard Treibenreif, Chef des Einsatzkommandos Cobra, am Donnerstagnachmittag in dem kleinen Ort westlich von Graz. Man könne auch nicht seriös sagen, ob der Mann noch am Leben sei oder nicht.

Ein Lager, das sich der Mann in den Wäldern rund um Stiwoll errichtet hat, sei nicht auszuschließen. Man habe Profiler im Einsatz, es seien Handydaten und andere Kommunikation ausgewertet worden. Aufgrund der Ergebnisse gehe man davon aus, dass der Mann weder Komplizen noch Fluchthelfer habe und nicht genau geplant gehandelt habe. "Wir gehen von einer sogenannten eruptiven Tat aus", sagte der Generalmajor in Pressegesprächen am Kirchplatz von Stiwoll.