Donauturm wackelt, Bäume fielen um, Strom fiel aus

Abgesehen von der atemberaubenden Aussicht über ganz Wien, kann man im Donauturm auch noch ein Naturspektakel der besonderen Art erleben. „Bei einem Gewitter schlagen aufgrund der Höhe oft Blitze ein. Dann sieht, hört und spürt man den Blitz förmlich“, verrät Copar als Geheimtipp. Wirklich etwas anhaben, kann dem Donauturm aber keine Schlechtwetterlage. Das imposante Gebäude passt sich eigenständig den Gegebenheiten an und reagiert, wenn es zu stürmisch wird. „Normalerweise fahren unsere Lifte mit 22,4 km/h. Wenn es zu stürmisch ist reduzieren sie die Geschwindigkeit automatisch um mehr als die Hälfte“, so Copar. Eine komplette Einstellung des Liftbetriebs müsste erst bei Sturmspitzen um die 200 km/h erfolgen –spannend ist es am Donauturm bei Schlechtwetter allemal.

Sturmtief „Yvette“ könnte in Wien sogar zu einem historischen Ereignis führen. „Sollte es wirklich Spitzen jenseits der 110 km/h geben, werden wir die Terrasse sperren – zum ersten Mal in 50 Jahren“, erklärt Copar. Schon am Donnerstag spürte man in dem Wiener Wahrzeichen deutlich, die ersten Sturmböen. „An der Spitze, auf 252 Meter, schwankt der Turm bis zu einem halben Meter“, erklärt Copar.

Zusätzlich gibt es Dauerregen. Der sorgt für weitere Absagen. So wurde das für Freitag und Samstag in Wien angesetzte 35. Blasmusik-Festival ersatzlos gestrichen. In Reichenau an der Rax fiel der von Freitag bis Sonntag geplante Blütenzauber (Orchideen- und Fuchsienschau) dem Schlechtwetter zum Opfer. In der Kurstadt Baden finden gleich mehrere Events (Tag der Sonne, Jugendsporttag, Kärntner Bauernmarkt, Wein im Park) nicht statt.

Rund um den Neusiedler See warnt die Polizei Segler und Surfer vor den Wetterkapriolen. Alle Boote wurden bereits festgemacht. Und im Südburgenland stehen seit Mittwochabend – wegen umgestürzter Bäume – an die 20 Feuerwehren im Dauereinsatz.