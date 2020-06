Donau Chemie droht mit Klage

Zum Wohle der Umwelt müsse man die Altlasten in Brückl so rasch wie möglich beseitigen – und zwar in Klein St. Paul. "Sogar Greenpeace hat betont, es sei die sinnvollste Möglichkeit, die Altlast vor Ort zu verwerten. Wir können ja nicht Hunderttausende Tonnen Klärschlamm Hunderte Kilometer durch die Gegend kutschieren", sagt Geiger. Außerdem würde eine Neuausschreibung Monate dauern.

Sollte Wietersdorfer nicht einlenken, droht Geiger mit Klage: "Wir haben einen Anwalt beauftragt, die Sachlage zu klären. Wietersdorfer wird die Konsequenzen des im Raum stehenden Vertragsbruches tragen müssen."