Diese Helden der Krise sind für uns da

"Meine Schüler sind mir das Wert"

Lehrerin. Das Wohnzimmer von Susanne Koller erinnert derzeit eher an ein Klassenzimmer. Hier bereitet die Klassenvorständin der 2 c der Neuen Mittelschule Theresianum in Eisenstadt die Lernunterlagen für ihre Schützlinge auf. Und von hier hält sie per Mail und WhatsApp ständig Kontakt mit den 23 Mädchen und zwei Burschen ihrer Klasse. Jetzt, vor Ostern, hielt es die Pädagogin, die seit 40 Jahren unterrichtet und nebenbei Erziehungswissenschaften studiert hat, aber nicht mehr daheim. Sie unternahm „mit Amtsbestätigung eine Ausfahrt zu schulischen Zwecken“ und brachte all ihren Schülern die neuen Lernmaterialien nach Hause.

Dazu graste sie Gemeinden in den Bezirken Eisenstadt Umgebung und Mattersburg, aber auch im östlichen Niederösterreich ab, „natürlich mit Mundschutz“, sagt sie mit einem Lachen. Neben den Aufgaben hatte sie für jeden Schüler ein Ostergeschenk im Gepäck. „Meine Schüler sind mir das wert, sie fehlen mir“, sagt die Pädagogin, die Deutsch, Technisches Werken und Persönlichkeitsbildung unterrichtet und als Beratungslehrerin auch für den kleineren und größeren Kummer der Kinder ein offenes Ohr hat.

Was hört sie so von ihren Schülern und deren Eltern, mit denen sie mitunter auch Kontakt hält? „Die Kinder vermissen das tägliche Beisammensein mit Freunden“, erzählt Koller. Zwischen den Zeilen hat sie gelesen, dass „die Eltern insgesamt weniger gut mit der Situation zurechtkommen als die Kinder“. Aber, so Koller, „jetzt wissen Eltern, was Lehrer eigentlich leisten“.