"Die Suppe ist zu dünn" – keine Kündigung von Koroschetz

Daher sah sich am Dienstag auch der Stadtsenat veranlasst, eine Sondersitzung zur Causa Koroschetz einzuberufen. Für eine fristlose Kündigung sei "die Suppe zu dünn", wie der ebenfalls anwesende Anwalt der Stadt, Arbeitsrechtler Norbert Moser, betonte. Auf dessen Empfehlung wurde beschlossen – mit Stimmenthaltung von Neo-Stadträtin Brigitte Schmelzer –, innerhalb der gesetzlichen Frist eine Schadenersatzklage gegen Koroschetz einzureichen und die aktuelle Leiterin der Abteilung für Bevölkerungswesen zumindest als stellvertretende Vize-Direktorin abzuberufen. Zuvor will Bürgermeister Christian Scheider im Beisein von Moser und Koroschetz-Anwalt Walter Dellacher eine außergerichtliche Einigung anstreben. Bisher scheiterten sämtliche Versuche, Koroschetz zu einer Rückzahlung der Beträge zu bewegen. Koroschetz war am Dienstag nicht erreichbar, für sie gilt die Unschuldsvermutung. Kuriosum am Rande: der Schaden für die Stadt dürfte weit höher ausfallen, als angenommen. Jenen vier Mitarbeitern, denen die Abteilungsleiter-Zulage zugesprochen wurde, kann diese bis zur Pensionierung nicht mehr gestrichen werden.