Die Strahlkraft des "Hass-Predigers" aus dem Gefängnis

Auch für den 17-jährigen Terrorverdächtigen Lorenz K. war der Hass-Prediger Mirsad O. eine Art Vorbild. Am Freitag wurden weitere Details der polizeilichen Ermittlungen gegen den in Niederösterreich aufgewachsenen Teenager bekannt.

Lorenz K., der unter den Rufnamen "Abou-Chaker" und "Sabur Ibn Gharib" auftrat, wird nicht nur die Beteiligung an einer terroristischen Organisation, sondern auch die Aufforderung zu terroristischen Straftaten und die Anleitung einer solchen vorgeworfen.

Konkret soll er im Sommer und Herbst 2016 über den Kommunikationsdienst "Telegram" Anleitungen zum Bau einer "Nagelbombe unter Verwendung von Gegenständen des täglichen Lebens" auf sein Mobiltelefon heruntergeladen haben. Ziel sei ein Anschlag auf eine Einrichtung des Militärs oder der Polizei in Deutschland gewesen. Anfang Dezember soll er zusammen mit dem in Nordrhein-Westfalen festgenommenen Kevin T. (21) eine Nagelbombe gebastelt und testweise in Deutschland hochgehen haben lassen.

12-jähriger Bomber

Der Verfassungsschutz hat Beweise, wonach Lorenz K. die Anleitungen zu der "Selfmade-Bombe" via dem Chatprogramm "WhatsApp" und dem Nachrichtendienst "Telegram" an sein bekanntes Netzwerk blutjunger Salafisten weitergeleitet haben soll. Dieser Vorwurf birgt besondere Brisanz, da zu dieser Gruppe auch der 12-jährige "Irhab" gezählt hat. Der halbwüchsige Deutsch-Iraker wollte daraufhin zwei Terroranschläge auf den Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen verüben. Er hatte ein mit Schwarzpulver gefülltes und mit Nägeln präpariertes Konservenglas in einem Rucksack am Adventmarkt deponiert. Der vermeintliche Sprengsatz wurde jedoch rechtzeitig entdeckt.

In Wien soll Lorenz K. mit dem 12-jährigen Erol E., alias "Abu Mujahid al Maqedoni" über einen möglichen Anschlag unter Verwendung von Kalaschnikows kommuniziert haben.