Die Seen werden "bombensicher"

Kärntens Seen sind Touristenmagneten, sie sind bekannt für ihr kristallklares Wasser, sie sind eingebettet in eine idyllische Landschaft. Kaum ein Schwimmer, der gemütlich über die Wasseroberfläche gleitet, weiß, dass wenige Meter unter ihm nach wie vor tonnenweise Kriegsmaterialien lagern.

Viele Spuren hat der Zweite Weltkrieg in Österreich hinterlassen – und überraschend viel Kriegsmüll, der in unseren Gewässern liegt. Das meiste davon im "Land der Seen", also in Kärnten. Die Einheiten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten entwaffnet, Unmengen an Munition und Waffen im Zuge dessen einfach in den Gewässern entsorgt. Die beliebteste " Mülldeponie" war der Ossiacher See, dort sollen mehr als tausend Lkw-Ladungen Kriegsmaterial versenkt worden sein.