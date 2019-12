Die schönsten Weihnachtslieder zum Anhören und Mitsingen

Wie war noch das mit der zweiten Strophe? Bei „Stille Nacht“, geht’s vielleicht noch, aber bei „Leise rieselt der Schnee“? „In den Herzen wird’s warm“, und dann? Lalala.

Vor dem Christbaum wird in den Familien noch immer gerne gesungen, doch der Teufel steckt auch am Heiligen Abend im Detail. Hell erglüht was eigentlich, bei „Kling, Glöckchen, klingelingeling? Und wie machen die „Madalan Purzigagalan“ in „Es hat sich halt eröffnet“?

50 solcher Anfragen pro Tag bearbeitet Eva Maria Hois in den vergangenen Wochen. Die Musikwissenschaftlerin des Steirischen Volksliedwerks leitet das Büro für Weihnachtslieder in der Grazer Sporgasse – erste Anlaufstelle im Liedernotfall. Und sie sieht schon ein wenig müde aus. Für den KURIER stellte das Volksliedwerk die schönsten Lieder zur Verfügung.