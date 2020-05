Die kleine Alpenrepublik wird größer

Rainer Münz

Vor allem die Deutschen mögen es bei uns. Sie sind nach wie vor die größte Zuwanderungsgruppe. „Das ist nicht ungewöhnlich“, sagt Bevölkerungsexperte. Vor allem die gemeinsame Sprache und der freie Zugang zum Arbeitsmarkt würden unsere nördlichen Nachbarn zu uns locken. „Das Risiko, in ein Land auszuwandern, in dem man dieselbe Sprache spricht, ist gering“, sagt. „Außerdem istÖsterreich nicht so weit vonentfernt.“

Die zweitgrößte Gruppe der Zugewanderten kommt aus Rumänien. Rund 11.500 Rumänen sind in den ersten drei Quartalen 2012 zugewandert. „In Rumänien ist Österreich sicher nicht das beliebteste Ziel der Auswanderer“, erklärt Münz. Sie gehen lieber in lateinamerikanische Länder, weil sie die Sprache dort schneller lernen können. „Aber Österreich ist von Rumänien aus gesehen das erste Land im Westen. Und Rumänien ist arm genug, dass sich das Auswandern nach Österreich trotz der Sprachbarriere lohnt“, erklärt Münz.

Die Zuwanderung aus der Türkei ist längst nicht mehr so stark. Grund dafür ist in erster Linie der eingeschränkte Zugang zum Arbeitsmarkt. Münz: „Außerdem hat die Türkei selbst eine stark wachsende Wirtschaft. Ein Anatolier ist in Istanbul besser aufgehoben.“