Die 50 skurrilsten Orte Österreichs

Österreich ist reich an außergewöhnlichen und schrägen Besonderheiten. Die beiden KURIER-Redakteure Jürgen Zahrl und Markus Foschum sammelten sechs Monate lang für ihr Buch "Das gibt’s doch nicht!" (erschienen im Metroverlag) die Hintergründe zu den 50 kuriosesten Sehenswürdigkeiten des Landes.

Schloss Schönbrunn, den Wiener Stephansdom, Hohensalzburg oder das Goldene Dachl in Innsbruck werden die Leser vergeblich suchen. Dafür werden Geheimtipps verraten, wie eine mittelalterliche Mickey Maus in Kärnten, auf Bäume wachsende Sessel in der Steiermark, ein Bierschwimmbad in Tirol, Fußball spielende Forellen in Oberösterreich oder ein Denkmal für die Gans Lilli in Wien.

Da die meisten kuriosen und schrägen Sehenswürdigkeiten nicht intensiv beworben werden, sondern trotz ihrer Außergewöhnlichkeit etwas versteckt ihr Dasein fristen, „bietet das Buch in Österreich erstmals eine lange Ergebnisliste mit insgesamt 50 Besonderheiten“, berichten die beiden Autoren.

"Das gibt’s doch nicht! – Österreichs skurrilste Orte", Metroverlag, ISBN: 978-3-99300-187-2, 240 Seiten, 19,90 Euro.