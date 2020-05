Dialog als Weg zur Integration

„Die moderne und offene Architektur wird oft von den Besuchern bewundert. Sie ist ein Dokument dafür, welche Vorurteile und Mauern in Bad Vöslau bereits durchbrochen worden sind“, sagt Yilmaz. „Wir sehen uns als Vorbild für Österreich, aber auch für Europa. Der Tag der offenen Moscheen soll ein Weg dafür sein, dass man zukunftsträchtige Lösungen anstrebt. Es gibt immer noch viele Gebetsstätten in Hinterhöfen und Fabrikshallen. Das muss sich ändern“, so Yilmaz.

Alles andere als eine Hinterhof-Moschee ist das Gebetshaus in der Pelzgasse in Wien 15. 1993 aufwendig renoviert, finden sich etwa zum Freitagsgebet an die 700 Muslime ein. Die orientalische Architektur verzaubert, die ruhige und gelassene Art der Männer beeindruckt. Nach dem Mittagsgebet trifft der KURIER den Sprecher der islamischen Glaubensgemeinschaft, Sejdini Zekirija.

Der aus Mazedonien stammende Islamwissenschaftler spricht acht Sprachen, ist verheiratet und Vater zweier Kinder: „Wir müssen in unseren Gemeinden die deutsche Sprache verstärken. Deutsch muss das Fundament der Integration sein. Um diese Sache kommen wir nicht herum. Denn nur so können wir am gesellschaftlichen Leben teilnehmen.“