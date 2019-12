Der Unterschied zwischen Krampusen und Perchten

Was viele jedoch nicht wissen: Der Krampus hat mit den Perchten ähnlich viel Gemeinsamkeiten, wie Boris Johnson mit Donald Trump. Zwar mögen sich die beiden in puncto Haarpracht ähneln, manch einer mag gar behaupten, es sind einige Parallelen im Wesen und Auftreten zu erkennen, jedoch könnte der Ursprung der beiden wohl kaum unterschiedlicher sein.

Die Perchten sollen nämlich während der sogenannten Raunachtszeit dafür sorgen, den Winter und die Kälte zu vertreiben. Die Raunächte beginnen am Thomastag, dem 21. Dezember, und enden am 6. Jänner am Dreikönigstag. Die Thomasnacht gilt als Höhepunkt. Die Perchten tragen die Masken und Verkleidung von der man vermutet, dass sie Winterdämonen darstellt. „Man hoffte, mit der Maskierung die Wintergeister zu erschrecken, damit sie flüchten und die Wärme zurückkommt“, erklärt Lattacher.