Der Tag nach den Unwettern: "Aufräumarbeiten werden Monate dauern"

Arriach, das ist der geografische Mittelpunkt Kärntens. Doch Arriach ist seit Mittwochnacht noch etwas anderes: Abgeschottet von der Außenwelt, nach den schweren Unwettern und Murenabgängen im Gegendtal nicht mehr auf dem Straßenweg erreichbar, die zentrale Zufahrtsbrücke weggerissen. Kein Strom. Kein Internet.

Einen Tag nach den verheerenden Unwettern vor allem in Arriachs Nachbargemeinde Treffen im Bezirk Villach-Land mit einem Toten, stellt sich am Donnerstag die Frage, wie es nun weitergeht?

455 Helfer und 80 Fahrzeuge

Bereits um 8 Uhr tagt heute erneut der Krisenstab, der genau diese Frage beantworten soll. Bezirkshauptmann Bernd Riepan: "Wir werden heute fünf Hubschrauber im Einsatz haben. Zwei von Seiten der Polizei und drei des Bundesheeres. Drei Kompanien des Heeres, und hier vor allem die Pioniere aus Villach, stehen im Dauereinsatz." Bereits am Mittwoch, am Tag der Katastrophe, waren 455 Helfer mit 80 Fahrzeugen im Dauereinsatz.

Behelfsstraße errichten

Der Fokus am Donnerstag: Bis spätestens Freitag soll es gelingen, mit den Pionieren eine Behelfsstraße von Himmelberg aus nach Arriach zu errichten, um die Versorgung mit Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten für die von der Außenwelt abgetrennten Menschen zu gewährleisten. Für medizinische Notfälle steht bis dahin ein Rettungshubschrauber rund um die Uhr für den Einsatz bereit. Apropos Hubschrauber: Mit ihnen sollen auch Monteure des Stromversorgers Kelag zu Schadstellen geflogen werden, damit die Stromversorgung wieder hergestellt werden kann.

Wasser unbedingt abkochen

Der nächste Punkt auf der Liste zurück zur Normalität: Die Wasserversorgung in der Marktgemeinde Treffen wiederherstellen. "Ja, Treffen hat Wasser, aber wir ersuchen die Bevölkerung dringend, dieses in den kommenden Tagen abzukochen, bevor es getrunken", sagte Bezirkshauptmann Riepan.

Einsatzkräfte sind laut Stabschef, Oberstleutnant Thomas Enenkel, genügend vor Ort. "Unser Problem besteht eher darin, dass wir Gerätschaft und Mann nicht an den Einsatzort bringen können." Brücken halten den schweren Gerätschaften nicht mehr stand und müssten zunächst von Statikern des Landes überprüft werden. Alles, nachdem aber zunächst noch unzählige Straßen von Schutt und Geröll befreit wurden. "Die Bäche kommen immer wieder nach und liefern Schutt und Geröll", erzählt ein Helfer. Weitere Nachrichten über Verletzte gibt es keine. Wie viele Personen nach wie vor eingeschlossen sind, bleibt aber unklar.

Abgeschiedene Gehöfte von Wassermassen eingekesselt

Erste Erkundungsflüge aus der Luft am Mittwoch hätten völlig abgeschiedene Gehöfte gezeigt, die links und rechts von den Wassermassen regelrecht eingekesselt waren. "Diese Menschen haben wir aus der Luft evakuiert", erzählt ein Retter. In Arriach, wo die Menschen Nachbarn haben und auch Forstwege nützen können, um von A nach B zu gelangen, sei der Großteil der Bevölkerung weiter in der Gemeinde verblieben. Ohne Strom. Ohne Internet. Der Aufruf der Helfer: "Wir bitten die Bevölkerung freigemachte Wege den Einsatzkräften zu überlassen und diese nicht mit zivilen Fahrzeugen zu befahren, bis sie von offizieller Seite freigegeben sind", ersuchte Oberstleutnant Enenkel.

Aufräumarbeiten werden Monate dauern

Der Einsatzstab arbeite auch intensiv an der Erstellung eines sogenannten Arbeitsplans. Darin wird unter anderem die Ablöse der Helfer durch Kollegen geregelt. Denn eines sei laut Kärntens Katastrophenschutzreferent, Daniel Fellner, bereits jetzt klar: "Das wird kein Sprint, sondern ein Marathon. Die Aufräumarbeiten werden Monate dauern." Und Enenkel fügt hinzu: "Wenn denn Monate reichen."