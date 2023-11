Unwetterwarnung: Der Süden Österreichs bangt vor dem großen Regen

Auch politisch sind die Unwetter derzeit ein zentrales Thema: Neuer Beton und altes Denken wirft Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) allen jenen vor, die die Bodenversiegelung nicht weiter einschränken wollen.

Der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) äußerte sich auf diese Aussage heute im Ö1 Morgenjournal. Es müsse endlich erkannt werden, dass alle aufeinander zugehen müssen, es brauche nachhaltige Lösungen für den Klimawandel: "Wir haben das heuer im August und auch derzeit in Kärnten gespürt. Es braucht ein kluges, bestimmtes und zielorientiertes Handeln. Wir machen das in Kärnten zum Beispiel mit dem neuen Raumordnungsgesetz, das 47 weniger Umwidmungen von Grünland zu Bauland zur Folge hatte. Mit solchen Maßnahmen erreichen wir viel. Wir brauchen österreichweit, für alle gleiche Kriterien", sagt Kaiser.

In Kärnten war es erst am Allerheiligentag zu zwei Felsstürzen auf Straßen gekommen. In Radenthein (Bezirk Spittal an der Drau) mussten wegen Sicherungsarbeiten sogar elf Wohnhäuser kurzfristig evakuiert werden. Und auf der Wörthersee Süduferstraße verlegte ein etwa fünf Kubikmeter großer Felsbrocken die Fahrbahn, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.



Zu dem Felssturz in Radenthein war es bereits am Dienstagabend gekommen. Am Mittwoch wurden dann weitere absturzgefährdete Felsbrocken festgestellt, weshalb der Landesgeologe umgehende Sicherungsmaßnahmen anordnete. Für die Dauer der Maßnahmen mussten die darunter vorbeiführende Kleinkirchheimer Bundesstraße (B88) gesperrt und insgesamt elf Wohnhäuser vorübergehend evakuiert werden.

Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren führten die Absicherungsarbeiten durch, sie wurden von der Bergrettung gesichert. Nach zweieinhalb Stunden wurden die Sperre und die Evakuierungen wieder aufgehoben.

Fünf Kubikmeter großer Felsbrocken

Wohl wegen der starken Regenfälle der vergangenen Tage stürzte am Mittwochabend in Reifnitz am Wörthersee (Bezirk Klagenfurt-Land) ein etwa fünf Kubikmeter großer Felsbrocken auf die Wörthersee Süduferstraße (L96). Der Landesgeologe ordnete die sofortige Teilabsperrung der Straße an, am Donnerstag soll die Lage erneut beurteilt werden.