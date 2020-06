Der Krieg der Anwälte um Aliyev

Ein weiterer zentraler Punkt heißt "Zeugentraining": So soll in Wien ein ehemaliger KNB-Chef unter massivem Druck zu einer Falschaussage gezwungen worden sein. Und in Astana wurden gut vorbereitete Zeugen in Handschellen aus Haftanstalten geholt. Deren Aussagen müssen nun die Wiener Staatsanwälte auf ihre Glaubwürdigkeit prüfen.

Im Falle von negativer Berichterstattung in den Medien seien laut dem Papier "Gegenmaßnahmen" zu setzen. In dieses Bild passt ein Interview des kasachischen Botschafters Kayrat Sarbay in der Kronen Zeitung, wo dieser "Vertrauen in Österreichs Justiz" ausdrücken durfte und gleichzeitig zwei österreichischen Unternehmen Großaufträge versprach.

Lansky erklärt dem KURIER, dass er gegen den Anzeiger Strafanzeige wegen Vorlage gefälschter Papiere und Verleumdung erstatten wolle. Den Vorwurf, er arbeite über den Verein "tagdyr" mit dem KNB zusammen, bestreitet er. Er würde nur die Hinterbliebenen der Ermordeten vertreten und nicht den kasachischen Staat. Mit "tagdyr" habe er zwar den Vertretungsvertrag für die Hinterbliebenen abgeschlossen. Dabei handle es sich aber nicht um einen KNB-Verein, sondern um eine Opferschutzorgansiation.