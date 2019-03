Der Alm-Knigge für die Wanderer

Kaum ein Richterspruch irritiert so sehr wie das 104 Seiten starke „Kuh-Urteil“ aus Tirol. Bauern denken über Zäune oder Verbote von Hunden auf Almen nach. Touristiker warnen vor den Folgen, wenn Wanderwege in einer Sackgasse enden. Juristen brüten über Gesetzen aus Zeiten, in der Almen noch nicht als Fitnessstudio unter freiem Himmel betrachtet wurden.

„Es geht um eine vernünftige Lösung für alle Beteiligten“, betont Elisabeth Haas, Rechtsexpertin der steirischen Landwirtschaftskammer. Bis diese gefunden ist, setzt die Interessensvertretung auf Aufklärung aller Seiten, auch jener der Ausflügler. Ein Leitfaden mit den wichtigsten Fragen soll einen Überblick bieten.

Darf man Rinder auf der Weide streicheln?

Nein, auf keinen Fall und „mögen sie auch noch so zutraulich aussehen“, heißt es seitens der Kammer. Kühe, vor allem Muttertiere, reagieren instinktiv auf Gefahren. Am besten spaziert man mit einem ausreichenden Sicherheitsabstand von 20 bis 50 Metern um sie herum.

Warum vertragen sich Kühe und Hunde nicht?

Für Rinder sind Hunde eine Bedrohung, weil sie Wölfen ähneln. Egal, in welcher Größe ein Hund auf die Weide spaziert: Für ein Rind, speziell für Mutterkühe mit Kälbern, bedeutet er Stress.

Darf man einen Hund dennoch auf eine Almwanderung mitnehmen?

Ja, man darf. Vorausgesetzt, man beachtet ein paar Regeln. Man sollte man mit seinem Vierbeiner Weiden nicht überqueren und durch Herden wandern, sondern auf Wege ausweichen. Auch wenn das einen Umweg bedeutet. Hunde sind dabei an der Leine zu führen.