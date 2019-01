Der Akademikerball wird größer denn je

Rückblick: 2014 zogen einige Demonstranten randalierend durch die Innenstadt und richteten Schäden in der Höhe von rund 100.000 Euro an. Polizisten wurden attackiert und verletzt, es gab Festnahmen. Anschließend mussten sich Gerichte mit der Demo beschäftigen. Die Aktivisten, die teilweise extra aus dem Ausland angereist waren, sind in den vergangenen Jahren weniger geworden. Auch, weil sich die Demo-Veranstalter klar gegen Gewalt ausgesprochen haben. In diesem Punkt sind sie und Guggenbichler ausnahmsweise einer Meinung. „Ich stehe nach wie vor hinter dem Demonstrationsrecht, aber Gewalt anzuwenden, ist indiskutabel“, sagt der Ballorganisator.

Kritisch betrachten die Demo-Organisatoren naturgemäß die wachsende Teilnehmerzahl bei dem Ball. „Das ist nichts anderes als eine Feier der rechtsradikalen Europas. Dass es immer mehr Besucher gibt, liegt bestimmt auch daran, dass die FPÖ jetzt in der Regierung ist“, sagt Niklas Böck von der OGR. Welche Gäste heuer am Ball erwartet werden, will Guggenbichler nicht verraten. Auch ob FP-Vizekanzler Heinz-Christian Strache wie im vergangenen Jahr die Eröffnungsrede halten wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.