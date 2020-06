Dellach im Drautal: „Wir knacken die 40 Grad“

Die Berge sind mit verantwortlich, dass sich der Luftkurort dermaßen aufheizt. „Hier ist das Drautal etwas enger und bildet einen Kessel“, erörtert Amtsleiter Josef Duregger, 59. „Die Gemeinde liegt zudem auf einem Südhang. Durch die Beckenlage erwärmt sich die Luft schneller, im Kessel zieht sie aber nicht gleich wieder ab.“ Deshalb ist Dellach im Winter auch oft einer der Kältepole in Österreich.

Die tropischen Temperaturen haben der Drautaler Gemeinde eine ganze Menge Aufmerksamkeit gebracht, das schöne Wetter hat außerdem die Nächtigungen am Campingplatz um 1500 im Monat Juli ansteigen lassen. Allerdings gibt es auch die dunklen Seiten der Hitze: So wie überall in Kärnten sind Hänge und Wiesen braun. „Trinkwasser haben wir genug, aber seit Mittwoch gilt ein Verbot für Landwirte, das Wasser für ihre Gärten und Wiesen aus den Bächen zu nehmen“, stellt Amtsleiter Duregger fest.