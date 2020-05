Kein Yoga im Sportunterricht

Gedächtnis-, Konzentrations- und Entspannungsübungen: Einmal im Monat wurde in der Turnstunde der Ball links liegen gelassen und statt dessen Yoga praktiziert. Ein Jahr dauerte das Pilotprojekt an der Volksschule Dechantskirchen in der Oststeiermark, doch kurz nach Schulbeginn fand es ein abruptes Ende: Eine Mutter stellte laut Kleiner Zeitung Yoga im Unterricht in Frage und fand Unterstützung beim Landesschulrat.

Schulleiterin Maria Hofer verzichtet nun auf die Yoga-Einheiten für die Kinder während des Unterrichts. "Ich hab’s eingestellt, aus freien Stücken", betont sie. "Auch wenn ich nichts Anrüchiges an Konzentrationsübungen für Kinder finde."

Die Mutter soll "religiöse Gründe" ins Treffen geführt haben, eine Bibelstelle spreche gegen Yoga. Allerdings beteuert die betroffene Steirerin im KURIER-Gespräch: "Das habe ich so sicher nicht gesagt. Nur, dass man Yoga auch den Kindern erklären muss, da hat ja jede Bewegung seine Bedeutung." Die hätten natürlich mit Religion zu tun. "Ich finde, das gehört nicht in Volksschulen, das ist eine Zwangsbeglückung." Deshalb habe sie beim Landesschulrat nachgefragt. "Ich wollt’ wissen, ist das erlaubt? Ich wollt’ ja nicht Yoga aus der Schule schmeißen, sondern fragen, ob man das nicht auch am Nachmittag machen kann. Aber ich hab’ da in ein Wespennest gestochen.