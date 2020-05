Schüller als ungehorsames "Christkind"

Aber er passt tatsächlich nicht in die offizielle Amtskirche – statt zu gehen, wie es viele tun, will er verändern. Mit dem Aufruf zum Ungehorsam ist er bewusst „unbequem“. Das kommt auch bei reformfreudigen Klerikern nicht immer gut an. Der frühere Wiener Weihbischof Helmut Krätzl etwa kritisierte in einem KURIER-Interview, dass Schüller die Frauenweihe gleichwertig mit anderen Reformwünschen vertrete. Damit könnten andere Themen untergehen.

Zuletzt gab es Differenzen mit der Laienorganisation „Katholische Aktion“. Als die Pfarrerinitiative mehr Zusammenarbeit mit den Laien ankündigte, verbat sich die neue KA-Präsidentin Gerda Schaffelhofer – eine Studienkollegin Schüllers – die „Vereinnahmung der Laien“. Schüller wundert sich über „diesen Ton“, ist aber überzeugt, dass die Laien hinter ihm stehen: „Wenn die Aufregung abgeebbt ist, werden wir uns zusammensetzen.“

Pragmatisch war er schon als Kind, wenn es um die Geschenke ging. „Meine Eltern waren immer sehr fair: In der Früh bekam ich das Geburtstagsgeschenk, am Abend das Weihnachtsgeschenk. Manchmal habe ich eine Fusionierung vorgeschlagen, um ein etwas größeres Geschenk zu bekommen.“ Heute hat das besondere Geburtsdatum für ihn eine andere Bedeutung: „Wenn man an seinem Geburtstag ein zentrales Geheimnis des Glaubens feiern darf, dann ist das schon was.“