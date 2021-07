Dachgeschosswohnung in St. Veit abgebrannt

Sonntagnacht ist in der St. Veiter Innenstadt ( Kärnten) eine Dachgeschosswohnung in Brand geraten. Nach Angaben vom ORF Kärnten konnte die Ausbreitung des Feuers auf andere Häuser gerade noch noch verhindert werden. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit; der Sachschaden wird auf auf mehrere 100.000 Euro geschätzt.

Laut Auskunft der lokalen Feuerwehr hatte es zunächst geheißen, dass mehrere Personen in dem Gebäude vermisst seien. Daher wurden auch die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften alarmiert. "Schon am Weg zum Einsatzort konnte eine massive Rauchsäule sowie der Feuerschein wahrgenommen werden", berichtete die Feuerwehr St. Veit in einer Aussendung.