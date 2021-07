Cyber-Mobbing: Erste Verfahren anhängig

Kompromittierende Fotos, die in Sekundenschnelle über WhatsApp verschickt werden; Lügengeschichten, die Tausende Internet-User teilen; Postings, die den Betroffenen in seiner Ehre verletzten – die Möglichkeiten des Cyber-Mobbings sind im weltweiten Netz mannigfach. Seit Jahresbeginn kann man hierzulande allerdings von keinem Kavaliersdelikt mehr sprechen: die Täter werden verfolgt, es drohen Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren.

13 Verfahren sind laut Auskunft des Justizministeriums im Zusammenhang mit Cybermobbing bei den Staatsanwaltschaften anhängig. Betroffen sind hauptsächlich junge Menschen: Teenager, für die Neue Medien zum täglichen Begleiter geworden sind, während Lehrer und Eltern keine Ahnung haben, was sich unter den Schulbänken und in Kinderzimmern abspielt. Das Bildungsministerium startet nun eine bundesweite Informationskampagne an den Schulen für 11- bis 14-Jährige. Im Zentrum steht ein Film, der von Medienpädagogin Caroline Weberhofer mit Studenten der Uni Klagenfurt gedreht wurde: Der sieben Minuten lange Streifen mit dem Titel "Setze ein Zeichen" soll Opfern Mut machen und die Beteiligten zu Zivilcourage aufrufen.