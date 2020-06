CoV-Empfehlung: Klo-Deckel schließen; NATO rüstet sich für zweite Welle

In Italien sind von Dienstag auf Mittwoch 43 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 34 gewesen. Wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch mitteilte, wurden 329 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet, am Vortag waren es noch 210.

Insgesamt sind 34.448 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Dienstag auf 23.925. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 3.113. Die Zahl der Patienten auf Intensivstationen fiel unter die 200-Schwelle auf 163. Am Höhepunkt der Epidemie waren 4.000 Personen auf den Intensivstationen des Landes gelegen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank auf 20.649 Personen, 179.455 Corona-Infizierte galten als genesen.