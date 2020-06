Tschechen öffnen heute die Grenze; Es wird wieder gezockt in Österreich

vor 7 min | Stefan Hofer

Grenzöffnung: Rom gegen Einreise von Menschen aus Nicht-EU-Staaten Italien will die Einreise von Ausländern aus Staaten außerhalb des EU-Raums auch nach dem 15. Juni nicht erlauben. "Unsere Pflicht ist, das Leben und die Gesundheit unserer Bürger zu schützen", sagte der italienische Außenminister Luigi Di Maio. Zugleich bemühe sich Italien um Reisefreiheit in Europa ab dem 15. Juni. Heute wird Di Maio in Berlin erwartet, wo er mit dem deutschen Außenminister Heiko Maas spricht. Er hoffe, auch Österreich zur Öffnung der Grenzen nach Italien zu überzeugen. "Österreich hat keine Bedenken bezüglich Italiens (als ganzem, Anm.), sondern nur bezüglich einiger Regionen. Wir werden diese Bedenken aufgrund von Daten zerstreuen", versicherte Di Maio. Er sei mit seinem Amtskollegen Alexander Schallenberg (ÖVP) in telefonischem Kontakt. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung angekündigt, dass die Kontrollen mit allen Nachbarländern außer Italien mit Donnerstag aufgehoben werden. Dies löste Irritationen in Rom aus.