Trump: "Habe mehr erreicht, als jeder andere Präsident"; Etliche Länder lockern Maßnahmen

Nach einer viertägigen weitgehenden Ausgangssperre in der Millionenmetropole Istanbul und 30 weiteren Städten und Provinzen in der Türkei dürfen die Menschen ihre Häuser wieder verlassen. Das Ausgehverbot ist gestern um Mitternacht (Ortszeit) abgelaufen. Die Maßnahme war seit Donnerstag, einem Feiertag in der Türkei, in Kraft.

Während es am Donnerstag und Freitag noch halbtags Einkaufsmöglichkeiten gab, mussten die Einwohner, bis auf wenige Ausnahmen am Wochenende ganz zu Hause bleiben. Die Menschen schienen sich weitestgehend an die Maßnahmen zu halten. Die Straßen blieben zum großen Teil leer und still. In der Metropole Istanbul waren die Rufe der Bäcker zu hören, die ihre Ware ausfahren durften.