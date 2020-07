109 neue Covid-Fälle: Zahlen in Österreich steigen weiter, Regierung setzt auf regionales Containment

Die Fallzahlen in Österreich steigen weiter rapide an: Mit Stand 3. Juli gibt es 787 positiv auf Covid-19 geteste Menschen in Österreich; 109 neue Fälle seit Donnerstag - das ist ein Anstieg von 0,61 Prozent im Vergleich zu Vortag. Das wiederum ist der höchste Wert seit 17. April. Bereits am Mittwoch verzeichnete das Sozialministerium einen Anstieg der Fallzahlen um 0,6 Prozent.

In Oberösterreich gab es seit Donnerstag 49 neue Fälle, in Wien 24, in der Steiermark 11. Die übrigen Bundesländer sind weitgehend konstant. In Vorarlberg und Kärnten gab es nicht eine Neuinfektion.