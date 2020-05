Popper: Testfokus auf Schulen und Kindergärten; WHO: Virus verschwindet vielleicht nie wieder

Nachdem die italienische Regierung am Mittwochabend ein milliardenschweres Maßnahmenpaket mit Stützungsmaßnahmen für die am stärksten von der Coronakrise betroffenen Sektoren verabschiedet hat, bereitet sich Italien auf weitere Lockerungen der Vorsichtsmaßnahmen ab kommendem Montag vor. So sollen Gastronomie, Kleinhandel und Friseure wieder öffnen, allerdings mit strengen Regeln. Friseure und Schönheitspfleger können auch sonntags arbeiten. Strenge Distanz muss unter den Kunden eingehalten werden. Auch Restaurants, Bars und Cafes starten in kleinerem Format. Ein Abstand von zwei Metern pro Kunde muss eingehalten werden.

Auch die Badeanstalten bereiten sich auf den Neubeginn ab dem kommenden Montag vor. Alle Unternehmen, die die Sicherheitsvorkehrungen erfüllen, können am Montag wieder öffnen. Am Montag öffnen wieder Museen, Archive und öffentliche Bibliotheken. Wer Sport in Sportzentren betreiben will, muss sich aber noch gedulden. Erst am 25. Mai werden diese wieder öffnen.

Die Italiener sollen erst am 1. Juni wieder im Rahmen ihrer nationalen Grenzen frei reisen dürfen, darüber diskutiert die Regierung in Rom noch mit den Vertretern der Regionen. Seit dem Lockdown am 11. März dürfen sie ihre unmittelbare Heimatregion nicht verlassen. Lediglich aus beruflichen oder dringenden gesundheitlichen Gründen darf man im Moment innerhalb der italienischen Grenzen reisen.