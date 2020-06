Britischer Minister droht mit Schließung der Strände; 13, Millionen Tests um Paris geplant

Ein Kind einer ersten Klasse der Volksschule Algersdorf in Graz-Eggenberg ist am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Acht Mitschüler sowie fünf Lehrer müssen nun in häusliche Quarantäne.

Die Stadt Graz wird ihnen noch am Freitag eine Coronavirus-Testung anbieten. Der Bub war zuletzt am Dienstag in der Schule.

Der Sechsjährige bekam am Dienstag Symptome, weshalb er am Mittwoch getestet wurde. Das positive Ergebnis wurde der Schule am Donnerstag mitgeteilt. Die Eltern sowie die Geschwister des Kindes wurden ebenfalls getestet, da fielen bisher aber alle Ergebnisse negativ aus. Nun wird die Infektionskette überprüft.