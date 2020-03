Coronavirus: Neue Infektionen in Österreich, vier Tote bei Einsturz von Quarantäne-Hotel

In Europa ist die Zahl der Coronavirus-Infektionen auch am Samstag deutlich gestiegen. In Deutschland seien mittlerweile 795 Ansteckungsfälle bekannt, teilte das Robert-Koch-Institut (RKI) am frühen Abend mit. In der Früh hatte das Institut noch 684 Fälle und damit zehnmal so viele wie vor einer Woche gemeldet. Auch Großbritannien und Frankreich meldeten eine Zunahme der Infektionen.

In Italien, das in Europa am stärksten betroffen ist, wurden bis Freitagabend 197 Todes- und 4.636 Ansteckungsfälle bestätigt. In Frankreich starben in der Normandie nach Angaben des Gesundheitsministeriums zwei weitere Menschen. Insgesamt seien nun 716 Infektionsfälle bekannt, 103 mehr als am Freitag. Die britischen Gesundheitsbehörden teilten mit, die Zahl der bestätigten Infektionsfälle sei auf 206 gestiegen. Bisher seien zwei Patienten daran gestorben. In den Niederlanden wurden inzwischen 188 Infektionsfälle bestätigt. Am Freitag starb dort erstmals ein Mensch infolge der Virusinfektion.

Im Iran legte die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft zu. Das Gesundheitsministerium teilte mit, dass bis zum Samstag binnen 24 Stunden mehr als tausend Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Insgesamt seien jetzt 5823 Infektionsfälle bekannt. Die Zahl der Menschen, die infolge der Infektion gestorben sind, stieg um 21 auf 145.