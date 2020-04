Kurzarbeit: Verdacht auf Missbrauch bei 35 Firmen; USA: 1.800 Tote in 24h

Uber will in der Coronakrise dutzende Millionen Atemschutzmasken an seine Fahrer rund um den Globus liefern. Eine erste Lieferung von Masken sei bereits an Fahrer in der besonders hart von der Pandemie getroffenen US-Ostküstenmetropole New York verschickt worden, teilte der US-Fahrdienstvermittler am Donnerstag mit.