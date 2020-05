Kurz: Zweite Welle ist "realistisches Szenario"; U-Bahnen: Normalbetrieb ab 11. Mai

In den Hausmüll geworfene Schutzmasken und Papiertaschentücher bereiten Tokios Müllmännern Sorge vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. Wie der japanische Fernsehsender NHK am Montag berichtete, hat sich die Menge an Abfall von privaten Haushalten um etwa zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahr erhöht, da die Bürger angehalten sind, möglichst zu Hause zu bleiben.

Es komme aber immer wieder vor, dass die Müllsackerl nicht richtig verschlossen wurden und gebrauchte Schutzmasken und Taschentücher und ähnliche Tissue-Tücher herumliegen, was Sorge vor einer Ansteckung der Müllmänner bereite. In Japan wird der Hausmüll am Abholtag in Sackerln unter Netzen oder in Drahtverhauen gesammelt und nicht in Mülltonnen.