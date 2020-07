Salzburg-Cluster: Zwei Polizeistationen geschlossen; Doskozil macht eigene Corona-Regeln

Mehrere Länder und Regionen verschärften die Maskenpflicht. In Kroatien gilt sie seit Montag beim Einkaufen und in Gesundheitseinrichtungen. Auf Mallorca und den anderen Baleareninseln ist ebenfalls am Montag eine Maskenpflicht in Kraft getreten – nach Vorbild Kataloniens und der Extremadura. Dort ist das Tragen einer Maske überall außerhalb der eigenen vier Wände bereits Pflicht, auch dann, wenn der Sicherheitsabstand zu anderen Personen gewahrt werden kann.

Nur am Strand, am Pool, beim Essen und Trinken, beim Sport und in der freien Natur außerhalb von Ortschaften darf die Maske abgenommen werden. Wer sich nicht an die Maskenpflicht hält, riskiert demnach ein Bußgeld von 100 Euro. In den ersten Tagen soll es aber vorerst nur Ermahnungen geben.