USA: Über 10.000 Tote; Trump sieht "gewaltiges Licht" am "Ende des Tunnels"

Peter Palese, austro-amerikanischer Virologe und renommierter Influenzaforscher, ist angesichts der Fortschritte in der biomedizinischen Forschung und der "enormen Erfolge" bei der Bekämpfung von HIV, Hepatitis-C-, Masern- und Polioviren zuversichtlich für die Entwicklung von Medikamenten gegen das Coronavirus SARS-CoV-2. "Wir werden es schaffen. Aber es wird einige Zeit dauern", sagte er.

Um zukünftige Epidemien oder Pandemien zu vermeiden, fordert Palese eine "rigorose Schließung" der offenen Wildtiermärkte in China, "dies würde die Häufigkeit wiederkehrender zoonotischer Infektionen, die zu Pandemien führen, drastisch reduzieren". Viele Virologen hätten China jahrzehntelang gebeten, diese offenen Märkte zu schließen, weil die Möglichkeit bestehe, dass Viren auf andere Spezies überspringen und so ihren Weg in den Menschen findet, so Palese, der das Influenzavirus H5N1, also die Vogelgrippe, als Beispiel für ein zoonotisches Virus nennt, das seinen Ursprung auf diesen Märkten hat.